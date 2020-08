Wandeling zet Boomse architecturale parels in de kijker Ben Conaerts

27 augustus 2020

17u49 0 Boom Zelfs in de coronaperiode blijven de Architectuurliefhebbers Boom (ALB) bezig met erfgoed en architectuur. Op zaterdag 29 augustus organiseren ze een geleide wandeling langs het Boomse centrum.

De wandeling staat in het teken van ‘Boomse perspectieven’ en belicht enkele architecturale parels die te vinden zijn in het hart van de gemeente. Als apotheose wordt er een bezoek gebracht aan de gerestaureerde woning Verstrepen aan de Antwerpsestraat. De woning dateert uit 1927-1928 en is een vroeg werk van de bekende architect Léon Stynen.

Wil mee wil wandelen, wordt om 14 uur verwacht aan de kerk op de Grote Markt. Deelname kost 5 euro.