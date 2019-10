Walter Lotens vertelt over ‘rebelse plek’ Noeveren Ben Conaerts

15 oktober 2019

13u28 0 Boom Denktank Rupelstreek organiseert samen met het Davidsfonds en actiegroep Noeveren Bezorgd op donderdag 17 oktober een gespreksavond over Noeveren. Moraalfilosoof en wereldreiziger Walter Lotens komt er vertellen over zijn jongste boek ‘Rebelse plekken’.

Walter Lotens belandde in juni vorig jaar in Noeveren voor een tentoonstelling van Camiel Van Breedam. Daar maakte hij kennis met bewoners die bezorgd zijn over de leefbaarheid van hun historische woonbuurt aan de Rupel. Nadien leerde hij in Zuid-Amerika, Frankrijk en Spanje nog andere burgerinitiatieven kennen die de maatschappij willen veranderen en aan een betere wereld willen timmeren. Het resultaat van die ontmoetingen heeft hij gebundeld in ‘Rebelse plekken’, zijn jongste boek. Het eerste hoofdstuk daarin handelt over Noeveren.

Vooraleer Lotens opnieuw op reis gaat, houdt hij op donderdag 17 oktober nog eens halt op Noeveren. Hij gaat er in gesprek met Rupelianen Etienne Wils en Eddy Stuer over zijn nieuwste boek. Is Noeveren écht zo’n ‘rebelse plek’? En wat zijn de overeenkomsten met andere opstandige plaatsen in de wereld? De gespreksavond vindt plaats om 20 uur in de Machinehal van steenbakkerij Peeters-Van Mechelen. De toegang is gratis, maar je moet jezelf inschrijven via eddy.stuer1@gmail.com.