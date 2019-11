Walk for Life krijgt nieuwe editie Ben Conaerts

07 november 2019

15u08 0 Boom Het wandelevenement Walk for Life krijgt op maandag 11 november een nieuwe editie. De opbrengst is opnieuw bestemd voor de Welzijnsschakel Boom, een vereniging die zich inzet voor de kansarmen in de gemeente.

De Walk for Life is een organisatie van de sportdienst en sportraad in samenwerking met WSV Schorrestappers en wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van Music for Life. De wandeltocht van vorig jaar bracht een recordbedrag op van liefst 3.715 euro ten voordele van Welzijnsschakel. De volgende editie komt er op maandag 11 november.

Het vertrek vindt plaats tussen 8 en 15 uur aan de kantine van Rupel Boom in het parkstadion. Deelnemers hebben de keuze uit verschillende afgepijlde wandelingen tussen 6 en 23 kilometer. De laatste aankomst is voorzien tegen 17 uur.

Deelnemen aan de Walk for Life kost 2 euro. Wie niet wil wandelen, kan het initiatief steunen door iets te komen eten of drinken. Alle inkomsten gaan naar de Welzijnsschakel.