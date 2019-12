Exclusief voor abonnees Wachtrijen voor aangepaste woningen zijn ellenlang. Papa bouwt dan maar zelf huis voor zoon met beperking Ben Conaerts

19 december 2019

17u13 2 Boom Joost Callens, CEO van het bouwbedrijf Durabrik en papa van een zoon met een beperking, gaat op verschillende plaatsen in Vlaanderen Toontjeshuizen bouwen. Dat zijn aangepaste woningen waar mensen zoals zijn zoon Toon kunnen wonen. Het eerste Toontjeshuis wordt tegen april 2021 gebouwd aan de Kaai in Boom. Toon zelf mocht daar donderdagnamiddag de officiële eerste steen leggen.

Joost Callens is vader van drie zonen. Twee van hen zitten momenteel op kot, voor de derde is dat geen optie. Toon (17) werd geboren met een hersenletsel, waardoor hij een mentale beperking heeft. Hij zal nooit volledig zelfstandig kunnen wonen, hoe graag hij dat misschien ook wil.

“Dat heeft me aan het denken gezet”, zegt Joost. “‘Wie zal er voor Toon zorgen als ik er niet meer ben?’ Met die vraag worstel ik al een hele tijd. De wachtrijen voor een plek in een aangepaste woonzorgvoorziening zijn ellenlang. Als zaakvoerder van een bouwbedrijf zou ik voor Toon een aangepaste thuis kunnen bouwen. Maar de sociale ondernemer in mij vindt dat niet genoeg. In Vlaanderen wachten maar liefst 14.000 mensen met een beperking op gepaste zorg en ondersteuning. Ik wou dus méér doen.”

