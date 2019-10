Waarom zes Boomse standbeelden plots monddood gemaakt worden: 11.11.11 lanceert opvallende campagne Ben Conaerts

23 oktober 2019

13u56 0 Boom Zes standbeelden in Boom zijn woensdag ‘monddood’ gemaakt met een knevel. Het gaat om een actie van 11.11.11 om aandacht te vragen voor zogenaamde ‘changemakers’ van wie de stem onderdrukt wordt.

Wie woensdag aan de standbeelden bij de dekenij in de Hoogstraat, op het plein voor PTS, op het Conscienceplein of bij Den Beuk passeerde, zal raar opgekeken hebben. Er hing een knevel voor de mond van het beeld en een bord rond de nek met de boodschap ‘Geef onze changemakers’ een stem. Met die actie vraagt 11.11.11. Boom aandacht voor haar campagne rond de zogenaamde ‘changemakers’: mensen die individueel of als trekker van een organisatie streven naar een duurzame en leefbare toekomst waar er voor iedereen plaats is.

Oliebaronnen

“De geknevelde monumenten staan symbool voor de vijf boegbeelden van de campagne: Passy Mubalama, Red Constantino, Awad al Kalil, Esperanza Martinez en Thaïs Baguna”, zegt persverantwoordelijke Josse Abrahams van 11.11.11. “Dat zijn mensen uit het Zuiden die vrouwen een stem geven, de democratie versterken via een radiostation, voor schone energie zorgen in hun land, de macht van oliebaronnen inperken of mensen na een oorlog opnieuw perspectief geven. Maar het werk wordt hen steeds moeilijker gemaakt. Wereldwijd komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Bepaalde wetten maken het bijvoorbeeld moeilijker om organisaties of vakbonden te registreren, om financiering te ontvangen of om activiteiten op touw te zetten. Kritische stemmen worden gebrandmerkt en gecriminaliseerd en ook het fysieke en digitale geweld neemt toe. Het is deze krimpende ruimte die 11.11.11 aanklaagt. In het Zuiden, maar ook bij ons waar middenveldorganisaties minder bewegingsvrijheid hebben en minder steun krijgen.”