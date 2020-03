Waar kan je eten afhalen? Welk restaurant of brasserie levert aan huis? Lees hier waar je terecht kunt in Boom Ben Conaerts

16 maart 2020

15u01 0 Boom Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de afhaalmogelijkheden in Boom onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ben.conaerts@dpgmedia.be.

In de Root

Het restaurant In de Root op Noeveren heeft een speciaal afhaalmenu uitgewerkt om de komende weken te overbruggen. Op het menu vind je tal van traditionele gerechten, zoals vol-au-vent, tomatensoep met balletjes, balletjes in tomatensaus, het streekgerecht schep en Rupeliaanse varkenswangen en rijstpap. De formule blijkt al meteen een groot succes: de voorbije dagen is er een overvloed aan bestellingen binnengekomen. Voor woensdag 18 maart tot en met vrijdag 21 maart is In de Root zelfs al totaal uitverkocht. Vanaf zaterdag 21 maart kan je opnieuw bestellen. Een bestelling plaatsen kan via tel. 0475 35 77 38

Restaurant Den Boom

Restaurant Den Boom in de Antwerpsestraat wil zijn klanten verwennen met een tijdelijke traiteurkaart. Je hebt de keuze uit een tiental voor- en hoofdgerechten, gaande van verse pasta’s tot asperges op Vlaamse wijze. Bestellen kan via tel. 03 290 00 73 of 0475 58 64 86 en afhalen kan tussen 12 en 19 uur van woensdag tot zondag. “Je bestellingen zullen hier achter gesloten deur voor je klaar staan”, klinkt het. “Voor de regio Boom zullen wij ook aan huis leveren.”

Oase

In het Egyptisch restaurant Oase in de Leopoldstraat kan je alle gerechten van de kaart afhalen. Bestellen kan via oasebreak@hotmail.com of via tel. 0485 17 72 80.

Happie

Broodjeszaak Happie is enkel nog open voor afhalingen en leveringen. Je vindt het menu op deze website. De openingsuren werden tijdelijk aangepast: de zaak is van dinsdag tot zaterdag open vanaf 9 uur en houdt zaterdag een sluitingsdag. Bestellingen worden gratis aan huis geleverd in de Rupelstreek vanaf 10 euro.

New Canton

Restaurant New Canton is omgetoverd tot meeneemzaak. Je kan je bestellingen ter plaatse komen afhalen of thuis laten leveren. Nieuw is dat er tijdelijk ook in het weekend aan huis kan worden geleverd. Leveringen zijn mogelijk in Boom, Rumst, Niel en Willebroek. Je kan je bestelling doen via deze website.

Sushi Saito

Sushi bestellen kan nog altijd bij Sushi Saito in de Hoogstraat. Alle informatie is te vinden op de website www.sushisaito.be.

Frituren

Frituur Noord, frituur Den Dax en frituur Nurja blijven open voor afhalingen. Ook bij Frituur Jeroen kan je frietjes gaan afhalen. Uitbater Jeroen Vlietjens roept wel om zoveel mogelijk het online bestelplatform te gebruiken op www.frituurjeroen.be. “Op die manier is je bestelling snel betaald en hoef je deze enkel op te halen, nadat je een sms’je hebt ontvangen.” In het frituur wordt gevraagd enkel te betalen met Bancontact.