Vzw YouthStart start met trainingsprogramma voor kanszoekende Boomse jongeren Ben Conaerts

15 november 2019

14u11 0 Boom De vzw YouthStart organiseert in december een trainingsprogramma gericht op tien kanszoekende jongeren tussen 16 en 30 jaar. “We willen hen helpen het zelfvertrouwen terug te vinden dat ze nodig hebben voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling”, klinkt het.

De vzw YouthStart organiseert al sinds 1998 trainingsprogramma’s voor jongeren. In Boom wordt op 2 december met een van deze trainingen van start gegaan. Ze is specifiek gericht op jongeren tussen 16 en 30 jaar die door omstandigheden moeilijker aansluiting vinden bij het onderwijs of de arbeidsmarkt.

“Twee professionele trainers zullen het zelfvertrouwen van de jongeren stimuleren, zodat ze ondernemer worden van hun eigen leven”, zegt Tessa Delbeke van YouthStart. “Dankzij een korte maar intensieve training van acht dagen, leren ze eerst en vooral hun talenten kennen en werken ze vervolgens aan een businessplan volgens hun eigen interesses, dat ze op 19 december voorstellen aan een vierkoppige adviesraad. De jongeren die met succes de training afronden, zullen achteraf het YouthStart-certificaat ontvangen.”

“De trainingen van YouthStart blijken zeer effectief”, zegt schepen van Jeugdbeleid Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Sinds de oprichting van YouthStart hebben al meer dan 8.500 jongeren deelgenomen aan een trainingsprogramma. Liefst zeventig procent vindt onmiddellijk daarna een job, gaat terug naar school of start een eigen zaak.”

Alvorens de jongeren zich inschrijven voor de training, kunnen ze langskomen op een infosessie. Daar krijgen ze alle nodige informatie en kunnen ze hun trainers leren kennen. De infosessie in Boom vindt plaats op maandag 18 november om 10.30 uur in het lokaal van Welzijnsschakel. De trainingsdagen worden georganiseerd op 2, 5, 9, 11, 12, 16 en 18 december in het leslokaal in de gebouwen van het OCMW.

Jongeren die zich willen inschrijven voor de infosessie, kunnen dit doen via deze link.