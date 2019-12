Vzw Lejo verhuist naar oude bibliotheek Ben Conaerts

11 december 2019

15u29 0

De vzw Lejo, die sinds 2017 in Boom werkt rond jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie, verhuist naar een nieuwe locatie. Momenteel werkt de vzw vanuit het pand op de hoek van de Tuyaertsstraat en de Antwerpsestraat. Maar vanaf zondag 15 december verhuist ze naar de benedenverdieping van de oude bibliotheek in de Antwerpsestraat.

“De vzw moest verhuizen omdat het pand op de hoek van de Tuyaertsstraat en de Antwerpsestraat op termijn zal worden afgebroken om de verkeersdoorstroming te verbeteren”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Het gebouw van de oude bibliotheek werd tot voor kort gebruikt door een naaiatelier. Maar dat is op zijn beurt verhuisd naar een andere locatie in Boom.”