Vzw Kaaimannen en Alvo Superpost starten met boodschappendienst voor risicogroepen Ben Conaerts

16 maart 2020

12u37 0 Boom De Kaaimannen, bekend van het theaterfestival Theater aan Twater, laten in tijden van corona hun goede hart zien. Samen met Alvo Superpost starten ze een boodschappendienst op voor mensen die niet naar buiten kunnen of mogen.

“Onze vzw draagt in moeilijke tijden graag zijn steentje bij en heeft transportmiddelen en vrijwilligers die inzetbaar zijn”, zegt Peter De Ridder van de vzw Kaaimannen. “Daarom organiseren we vanaf woensdag 18 maart een boodschappendienst in Boom, samen met Alvo Superpost. De dienst zal nog tot het einde van de maatregelen actief zijn.”

Ken jij of ben jij iemand die niet buiten kan of mag in deze tijden van corona, maak dan je boodschappenlijstje over via kaaimannen@telenet.be of het gsm-nummer 0483 64 49 75 vanaf 17 uur. Je kan een bestelling doorgeven voor maandagmiddag, woensdagmiddag of vrijdagmiddag 12 uur. Schrijf duidelijk op wat je wil, welk merk, de hoeveelheid of de verpakking. De Kaaimannen maken de bestelling over aan Alvo Superpost en doen je boodschappen op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen 18 en 20 uur.

30 bokalen rode kool

“We treffen voorzieningen voor een hygiënische levering en betaling. We doen ook niet mee aan hamsteren, dus we kopen geen 20 pakken toiletpapier of 30 bokaaltjes rode kool. Dit is enkel voor de noodzakelijk inkomen voor de zwakkeren of de eenzamen onder ons. Heb je andere zaken waarmee we misschien zouden kunnen helpen, geef ons een mailtje. We zien wat we kunnen doen.”