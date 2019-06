Vzw Emabb zet Rupelrivier in de kijker Ben Conaerts

14 juni 2019

17u19 0 Boom Zondag 16 juni wordt een drukke dag voor de vzw Emabb. De vzw heeft een programma uitgewerkt in het teken van de Rupelrivier.

Om 10 en 14 uur wordt aan ’t Baksteentje vertrokken voor een wandeling doorheen het dorpsgezicht Noeveren aan ‘den oever van de Rupel’. Om 11.30 en 16 uur wordt er een lezing gegeven over de Rupel als transportweg voor de steenbakkerijen. Daarbij wordt het belang toegelicht van het watertransport bij de ontwikkeling van de steenbakkerijen in de Rupelstreek. Om 13 uur staat er ook een lezing op het programma van Bob De Bruycker, die het verhaal komt schetsen van de rederij van zijn vader. Van 10 tot 17 uur kan je ten slotte doorlopend een tentoonstelling gaan bezichtigen over het transport op het water. De toegang is gratis.