Vzw Emabb organiseert zomerrondleiding Ben Conaerts

07 augustus 2019

14u32 0 Boom De vzw Emabb organiseert op zaterdag 10 augustus een zomerrondleiding op zijn steenbakkerijmuseum. Daarbij word je als het ware in de teletijdmachine gestoken en kom je terecht in de wereld van de harde steenbakkersnijverheid.

De steenbakker neemt je mee naar de steenplaats en zijn woning, terwijl de gamster je het verhaal vertelt van haar activiteiten in de zogenaamde ‘leuzze’ of droogloods. De stoker vertelt je vervolgens meer over de oven en over het bakken van de kleiproducten. De namiddag afsluiten kan in ’t Baksteentje met een streekbiertje.

De rondleiding vindt plaats om 14 uur en deelname kost 6 euro. Meer info is te vinden op de website www.emabb.be.