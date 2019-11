Vzw Emabb krijgt subsidie van 6.000 euro voor tijdelijke verhuis collectie Ben Conaerts

18 november 2019

15u59 0 Boom Het vrijwilligersproject ‘Leuzzeloapers’ van de vzw Emabb op de voormalige steenbakkerij Lauwers krijgt een subsidie van 6.000 euro van de Stichting Monumentenstrijd. Die zal worden gebruikt voor de tijdelijke verhuis van de collectie.

De voormalige steenbakkerij Lauwers in het dorpsgezicht Noeveren in Boom wordt vanaf 2020 grondig gerestaureerd. Vooraleer Kempens Landschap hieraan kan beginnen, moet de ruime industrieel-archeologische collectie in de gebouwen tijdelijk verhuizen. De subsidie van de Stichting Monumentenstrijd zal hiervoor worden aangewend.

“Met de subsidie kunnen we samen met de vrijwilligers van vzw Emabb met de kam door de collectie gaan”, zegt gedeputeerde Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap. “Alles zal vakkundig worden geïnventariseerd, geselecteerd en gestockeerd. Het totale project zal ongeveer 15.000 euro kosten, waarvan 6.000 euro gesubsidieerd wordt. De overige kosten worden door vzw Emabb gedragen.”

Het project heeft de naam ‘Leuzzeloapers’ gekregen, een verwijzing naar de arbeiders in de wijdverspreide droogloodsen die vroeger zo typerend waren voor de Rupelstreek. “Het is de geuzennaam van ons groepje vrijwilligers”, zegt Luc Verbeeck van de vzw Emabb. “Met de hulp van experten kunnen we de vele erfgoedobjecten verbonden aan de steenbakkerij nu op de beste manier bewaren om ze na de restauratie opnieuw aan het publiek te tonen in het bezoekerscentrum.”

Meer info is te vinden op de website www.emabb.be.