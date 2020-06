Vzw Emabb heropent site en start met zomerrondleidingen Ben Conaerts

12 juni 2020

15u50 0 Boom Na maanden sluiting door de coronacrisis, gooit de vzw Emabb de deuren van zijn historische steenbakkerij op zondag 14 juni weer open.

Om zondag om 14 uur gaat de vzw Emabb weer van start met zijn zomerrondleidingen. “Onze vrijwilligers zijn er weer klaar voor om bezoekers te verwelkomen”, zegt Luc Verbeeck van de vzw Emabb. “Onze gids zal klaarstaan om iedereen rond te leiden op de site en om te vertellen over het steenbakkersverleden. In de droogloods, de zogenaamde ‘leuzze’, zal bijvoorbeeld de vrouwenarbeid uit de 19de en 20ste eeuw aan bod komen. Ook een wandeling met gids door Noeveren of een bezoek in een groep van maximaal 20 personen is weer mogelijk.”

Voor al deze activiteiten moet je wel op voorhand reserveren via info@emabb.be. Daarna ontvang je verdere informatie in verband met de betaling. Voor alle veiligheid wordt ook aangeraden een mondmasker mee te brengen.