Voordracht over zonnepanelen in Ecohuis Ben Conaerts

03 juni 2019

15u58 0

Het Ecohuis organiseert op woensdag 5 juni een voordracht over de zin en onzin van fotovoltaïsche zonne-installaties.

“Hoewel de periode van subsidiëring voorbij is, blijft een fotovoltaïsche zonne-installatie een ecologisch en economisch interessante investering”, klinkt het. “In een infosessie leer je meer over de onderdelen en werking van een pv-installatie en ontdek je onder meer wat zo’n installatie opbrengt en welke factoren daar een invloed op hebben.”

De voordracht vindt plaats om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven. Dat kan via ecohuis@boom.be of telefonisch op het nummer 0473 23 39 89.