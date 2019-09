Vluchtelingenwerk Rupelstreek houdt spaghettifestijn Ben Conaerts

10 september 2019

16u11 0 Boom Vluchtelingenwerk Rupelstreek organiseert op vrijdag 13 september een spaghettifestijn bij Booms Welkom in de Blauwstraat. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

“Voor het vierde jaar op rij daagt de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen deelnemers uit om in de voetsporen te treden van vluchtelingen. Dit jaar leggen ze een tocht af van 40 km in Leuven en omgeving. Wij doen mee met een ploeg enthousiaste wandelaars die minstens 800 euro bijeen willen stappen. Het geld dat we verzamelen, gaat volledig naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen”, aldus de acht wandelaars van Vluchtelingenwerk Rupelstreek.

Om extra geld in het laatje te brengen, wordt op vrijdag 13 september een spaghettiavond georganiseerd in Booms Welkom. Tussen 17 en 20 uur kan je een portie spaghetti bolognese komen eten aan prijs van 14 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen euro. Er zijn ook vegetarische alternatieven.

Wie erbij wil zijn, kan zich nog tot en met 10 september inschrijven via boomswelkom@gmail.com. Vermeld erbij om hoe laat je langskomt en of je voor de vegetarische spaghetti opteert. Wie de wandelaars van de Vluchtelingen Rupelstreek wil sponsoren, kan dat ook doen via deze website.