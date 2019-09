Vlinderplein De Schorre dag afgesloten voor privé-activiteit Ben Conaerts

12 september 2019

Op zaterdag 14 september wordt het Vlinderplein in De Schorre afgesloten voor het publiek. Het plein is afgehuurd voor een privé-activiteit voor 1.100 personen. Er zal ook van 18.30 tot 21 uur muziek worden gespeeld aan maximum 90 dB. De rest van het recreatiedomein is wel gewoon vrij toegankelijk.