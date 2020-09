Vlaamse subsidie voor OLVI De Rezuzenboom Ben Conaerts

02 september 2020

17u55 0 Boom OLVI De Reuzenboom ontvangt 175.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid. Dat bedrag zal gebruikt worden voor de aankoop van een gebouw gelegen aan de Antwerpsestraat 352.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook gemeente Boom ten goede.

Schepen van Onderwijs Inge De Ridder (N-VA) is tevreden met de subsidie. “Investeren in kwaliteitsvol onderwijs, is broodnodig om welvaart te blijven creëren. Jongeren zijn onze toekomst.”