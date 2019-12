Vlaamse subsidie van 1,9 miljoen voor verdere restauratie PTS-gebouwen Ben Conaerts

24 december 2019

13u32 2 Boom De Vlaamse regering heeft een subsidie van 1.921.061,91 euro toegekend aan PTS Boom. De school zal het bedrag gebruiken bij de verdere restauratie van haar gebouwen.

De schoolgebouwen van PTS Boom dateren van de jaren ’20 van de vorige eeuw en zijn historisch van grote waarde. Sinds 2004 maakt de school in verschillende fasen werk van de restauratie van de gebouwen. Nu heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs een subsidie van 1.921.061,91 euro toegekend om een nieuwe restauratiefase aan te vatten. Het gaat om de restauratie van het karkas en de herinrichting van de werkhuizen. Zowel het dak, de buitenkant als de structuur zullen worden aangepakt.

“Deze subsidie is heel welkom”, zegt schepen van Onderwijs Inge De Ridder (N-VA). “De school doet fantastisch werk, maar kan deze stevige financiële impuls zeer goed gebruiken. Vlak voor Kerst is dit heel goed nieuws voor alle leerlingen en leerkrachten van de PTS.”