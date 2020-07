Vlaams Belang-Kamerlid Hans Verreyt ontvangt verdachte poederbrief: “Ik laat me niet intimideren” Ben Conaerts

08 juli 2020

Woensdag ontving Vlaams Belang-Kamerlid Hans Verreyt, net als zijn collega Katleen Bury, een verdachte poederbrief op zijn thuisadres in Boom. De politie onderzoekt momenteel de zaak. Verreyt blijft kalm bij het incident.

Woensdag ontving Vlaams Belang-Kamerlid Hans Verreyt op zijn thuisadres, waar hij woont met zijn vrouw en twee kinderen, een brief met een verdachte poedersubstantie. De witte omslag met daarin een grijsachtig poeder - zonder afzender - wordt momenteel onderzocht door de lokale politie en de Civiele Bescherming.

Het is niet de eerste maal dat dergelijke poederbrieven worden verzonden naar mandatarissen van het Vlaams Belang. Ook Hans Verreyt ontving reeds verschillende bedreigingen in het verleden. "Dat onze tegenstanders zich bij gebrek aan argumenten verlagen tot dit soort lafhartige daden en intimidatie verbaast me niet", reageert Verreyt. "De gunstige peilingen voor het Vlaams Belang leiden blijkbaar tot een extra portie frustratie bij onze politieke tegenstanders. Maar wie denkt dat ik me hierdoor laat intimideren, heeft het mis. Dit sterkt me enkel in mijn overtuiging."