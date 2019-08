Vijftiental bomen illegaal gekapt aan stort in kleiputten Terhagen Ben Conaerts

08 augustus 2019

18u06 0 Boom Bij werken aan de stortplaats van de nv De Vlaamse Waterweg in de kleiputten van Terhagen is een vijftiental bomen illegaal gekapt. De bomenkap werd opgemerkt door een vrijwilliger van Natuurpunt en is intussen stilgelegd.

In de kleiputten van Terhagen vonden de afgelopen weken werken plaats om het bestaande asbeststort van nv De Vlaamse Waterweg tijdelijk beter af te dekken. Daarnaast wordt er ook een omheining rond het terrein geplaatst, zodat het asbeststort niet meer toegankelijk is. Bij deze werken, die worden uitgevoerd op bevel van de gemeente Boom, heeft de aannemer echter een vijftiental bomen illegaal gekapt. Het gaat om bomen die zich bevinden op het grondgebied van Rumst, ongeveer 250 meter verder van de geplande locatie.

Dries Kets, conservator van het nabijgelegen natuurgebied Kleiputten Terhagen voor Natuurpunt, betreurt de werken. “De bomenkap werd opgemerkt door een van onze vrijwilligers. Toen bleek dat er voor deze kap geen vergunning was, heeft hij contact opgenomen met natuurinspectie om de werken stil te leggen en een proces-verbaal op te laten maken. Naast het onnodig kappen van bomen is ook het spijtige aan de zaak dat de arbeiders vertelden dat ze werken uitvoerden in naam van Natuurpunt. Dit is natuurlijk niet waar, wij zijn noch eigenaar, noch beheerder van dit gedeelte. De werken worden uitgevoerd voor rekening van Vlaamse waterweg en op bevel van gemeente Boom.”

De nv De Vlaamse Waterweg was donderdag niet bereikbaar voor een reactie.