Exclusief voor abonnees Vier nieuwe wandelingen zetten historische tunnels in de kijker: “Unieke relicten uit het steenbakkerijverleden” Ben Conaerts

06 juli 2020

15u36 0 Boom De provincie Antwerpen en Toerisme Rupelstreek zetten deze zomer een uniek stukje erfgoed in de kijker. Vier zogenaamde ‘tunnelwandelingen’ laten je kennismaken met de eeuwenoude steenbakkerstunnels. De wandelingen zijn 4 à 5 kilometer lang en lopen langs Boom, Niel en Terhagen.

“De Rupelstreek telt meer dan 44 tunnels onder de verbindingswegen”, zegt Sabine Denissen van de provincie Antwerpen. “Het zijn unieke relicten uit het steenbakkerijverleden. Door de tunnels werden destijds de klei en de gedroogde bakstenen vervoerd met paard en kar of met kleine locomotiefjes tussen kleiput, machinehal en de ovens langs het water. Van vele tunnels zijn bovengronds nog de opkanten of muurtjes bewaard langsheen de weg. Dat erfgoed zetten we nu in de kijker met vier tunnelwandelingen.”

