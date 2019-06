VIDEO. ‘t is eens iets anders dan rijbewijzen uitdelen: gemeentepersoneel Boom waagt zich aan de haka Ben Conaerts

07 juni 2019

14u50 0 Boom Het is eens iets anders dan rijbewijzen en identiteitskaarten uitdelen. Zo’n goeie 200 ambtenaren van de gemeente en het OCMW dansten deze middag de haka in het park. Spektakel verzekerd.

Wie denkt aan de haka, denkt meestal aan de Maori in Nieuw-Zeeland of aan de Nieuw-Zeelandse rugbyploeg. Maar vanmiddag in het park mocht ook het personeel van het Lokaal Bestuur Boom een imitatie van de bekende dans ten beste geven. Het leverde opmerkelijke, hilarische beelden op: ruim 200 ambtenaren die eventjes de Maori in zichzelf naar boven brachten, inclusief krachtige kreten en veel mimiek. Toevallige passanten hielden dan ook spontaan even halt om het spektakel te aanschouwen.

Het gebeuren maakte deel uit van een inspiratiedag voor het personeel van de gemeente en het OCMW. “Vroeger hielden we een traditioneel personeelsfeest, maar we zagen al snel dat iedereen het gezelschap opzocht van zijn collega’s”, zegt algemeen directeur Arie Hoyaux. “In het kader van de inkapseling van het OCMW en de gemeente zijn we daar vorig jaar van afgestapt. Nu voorzien we een personeelsdag met informatieve sessies en meer ludieke activiteiten, zoals deze. We zien dat dit een goede band schept tussen de verschillende personeelsgroepen.”