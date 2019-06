VIDEO. Dementiepatiënten genieten van circusworkshop Ben Conaerts

20 juni 2019

16u04 0 Boom In aanloop naar het straattheaterfestival Theater aan Twater kon het woonzorgcentrum Den Beuk vandaag alvast proeven van een circusworkshop. Dankzij de vzw Kaaimannen konden 34 personen met dementie zich uitleven met tollen, hoepels en ballen.

Circusoefeningen en dementie: de combinatie lijkt niet voor de hand liggend. Maar er is wel degelijk een link, zegt de Nederlandse Gera de Leeuw, die al sinds 2009 dit soort workshops organiseert. “Een van de functies die niet zo lekker loopt bij dementie is de samenwerking tussen de linker- en rechterhelft van de hersenen. Met enkele leuke, laagdrempelige spelletjes slagen we erin de hersenen opnieuw wat te prikkelen en actiever te laten worden. Als ik pas binnenkom, zie ik altijd heel wat terughoudendheid. Daarom probeer ik de mensen te verleiden met aantrekkelijk materiaal. Geef iemand met dementie bijvoorbeeld een oude tol en de herinneringen aan zijn jeugd komen meteen terug.”

De personen met dementie van WZC Den Beuk waren al snel helemaal mee. Onder het toeziend oog van enkele begeleiders gingen ze aan de slag met onder meer jongleerballetjes, hoepels en ‘flowersticks’. Ze genoten zichtbaar van de spelletjes. “Je stopt niet met spelen omdat je oud bent, maar je wordt oud omdat je stopt met spelen”, glimlacht de Leeuw. “Het komt er in onze workshop vooral op aan om de mensen in beweging te brengen en een succesmomentje te laten beleven. Je moet hen het idee geven dat ze het écht kunnen. En als mensen van elkaar zien dat ze het kunnen, krijg je een heel andere, meer positieve sfeer.”