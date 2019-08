Verzakte Freedom Stage van Tomorrowland staat nog steeds in De Schorre: “Omwille van verzekeringskwestie” Ben Conaerts

20 augustus 2019

15u27 0 Boom Bijna een maand nadat een deel van de overdekte Freedom Stage van Tomorrowland verzakte, staan er nog altijd restanten van het podium in De Schorre. Omwille van verzekeringsredenen, luidt het bij Tomorrowland, maar niemand weet hoelang de constructie nog moet blijven staan. Voor de eerstvolgende evenementen in De Schorre – het Studio 100 Zomerfestival en Lekker Klassiek op 31 augustus – heeft het echter geen gevolgen.

Alle sporen van Tomorrowland zijn in De Schorre al enkele weken opgekuist, behalve één: de Freedom Stage. Het overdekte podium, dat op 24 juli deels verzakte tijdens het Tomorrowland Buurtfeest, staat er nog altijd op dezelfde plaats. Het voorste deel is reeds afgebroken en opgeruimd, maar wanneer het achterste gedeelte zal verdwijnen, is nog een vraagteken. “Het podium is blijven staan omwille van een verzekeringskwestie”, zegt Debby Wilmsen, woordvoerster van Tomorrowland. “Alle betrokken partijen moeten even kunnen kijken naar de oorzaak van de inzakking en dan kan de verzekering bepalen wat er verder moet gebeuren. Maar omdat we volop in de vakantieperiode zitten, moeten we wat geduld uitoefenen. Zodra het licht op groen staat, kunnen we het achterste deel ontmantelen. Er zullen kranen worden ingezet om de structuur te borgen en alle materialen te verwijderen. Maar we kunnen op dit moment nog geen einddatum noemen.”

Veiligheidsperimeter

In afwachting staat de Freedom Stage er in De Schorre wat verwaarloosd bij en lijkt ze in niets nog op het indrukwekkende, feeërieke podium dat ze ooit was. De geluidsinstallatie en de lichten hangen los, de tentzeilen zijn gescheurd. Het ziet er allemaal een stukje erger uit dan het werkelijk was, op die bewuste 24 juli: een deel van het podium was dan wel verzakt, maar alles is op hoogte blijven hangen en het publiek heeft geen gevaar gelopen. Het plafond tijdig herstellen voor het tweede festivalweekend is niet gelukt, maar het festival is wel gewoon kunnen doorgaan, met de Freedom Stage als openluchtpodium. Momenteel geldt er een veiligheidsperimeter rondom de constructie, die volledig is afgeschermd met hekken en permanent wordt bewaakt. Pottenkijkers worden vriendelijk maar kordaat op afstand gehouden.

Deltaweide

Intussen maakt De Schorre zich alweer op voor de volgende grote evenementen: het Studio 100 Zomerfestival en Lekker Klassiek op 31 augustus. Daarvoor zal opnieuw een paar duizend man in het provinciale recreatiedomein neerstrijken. Volgens Kathleen Vandendriessche, woordvoerster van De Schorre, kunnen die evenementen probleemloos doorgaan, ondanks de aanwezigheid van de Freedom Stage. “Ons domein is sowieso groot genoeg. In tegenstelling tot de vorige edities zal Lekker Klassiek deze keer plaatsvinden op onze deltaweide. Dat wordt ook de locatie voor de eerste editie van het Studio 100 Zomerfestival, dat eerder die dag wordt georganiseerd. De opbouw van die festivals kan dus ongestoord van start gaan.”