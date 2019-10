Verlengd wegens succes: fototentoonstelling ‘Binnen kijken’ Ben Conaerts

29 oktober 2019

17u16 0 Boom De fototentoonstelling ‘Binnen kijken’ is wegens groot succes verlengd. De tentoonstelling, die de strafste Boomse interieurs in beeld brengt, is nu tot en met 3 januari 2020 te zien in het gemeentehuis.

De voorbije maanden ging fotografe Evy Raes samen met CC De Steiger op zoek naar de meest interessante interieurs van Boom. Een jury selecteerde per wijk één foto, die door de fotografe opnieuw werd gemaakt. De resultaten zijn te zien in de tentoonstelling ‘Binnen kijken’, die momenteel te zien is in het gemeentehuis.

“Het project heeft heel verschillende, maar stuk voor stuk interessante beelden en verhalen opgeleverd”, zegt de fotografe. “Uiteindelijk hebben we gekozen voor de interieurs waar het meest interessante verhaal achter schuilt.”

Aanvankelijk zou de tentoonstelling slechts lopen tot zondag 3 november. Maar wegens de grote belangstelling van de voorbije weken blijven de foto’s hangen tot en met 3 januari 2020. De tentoonstelling is te bekijken in zaal Lombaerts, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.