Verkoop van teruggevonden fietsen en bromfietsen Ben Conaerts

09 september 2019

16u23 0

Op zaterdag 14 september organiseert de gemeente een verkoop van tweedehandse fietsen en bromfietsen. Het gaat om tweewielers die na een diefstal werden teruggevonden, maar die nooit door de eigenaar werden opgehaald.

Je kan de fietsen bekijken om 10 uur komen bekijken in de gemeentelijke magazijnen in de Dijleweg. De verkoop gaat van start om 11 uur. Ook wie zijn fiets wil laten graveren, is welkom. Daarvoor moet je zeker je identiteitskaart meebrengen.