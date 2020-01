Verhuurders die huurprijs vooraf niet vermelden riskeren GAS-boete Ben Conaerts

20 januari 2020

13u46 0 Boom De gemeente gaat samen met intercommunale Igean verhuurders meer nauwgezet controleren. Verhuurders die de huurprijs of de gemeenschappelijke lasten niet vooraf vermelden, riskeren een GAS-boete.

Een verhuurder van een woongelegenheid is wettelijk verplicht de gevraagde huurprijs te vermelden bij elke officiële of publieke mededeling. Zowel op internet als in een advertentieblad of op een affiche ‘te huur’ voor het raam van de woning moeten de huurprijs en de gemeenschappelijke kosten worden vermeld.“De bedoeling hiervan is om kandidaat-huurders te beschermen tegen willekeur van eigenaars die de prijs zouden aanpassen. De huurprijs mag niet worden aangepast naargelang de kandidaat-huurder die zich aanbiedt. Alle kandidaten moeten gelijk worden behandeld”, zegt schepen van Wonen Abdel El-Hajoutti (CD&V).

Energiezuinigheid

Verder is ook het vermelden van de EPC-score verplicht bij bekendmakingen in etalages van de makelaar, advertenties in folders, kranten of online, tv- of radio-advertenties. Daaruit kunnen kandidaat huurders bij de keuze van een nieuwe woning afleiden hoe energiezuinig de woning is. “Als de verhuurder de huurprijs of de gemeenschappelijke lasten niet vooraf vermeldt, riskeert hij een GAS-boete. Een verhuurder die het EPC niet vermeldt, kan een boete krijgen van het Vlaamse Energieagentschap”, aldus El-Hajoutti.

“We willen extra inzetten op een duidelijke affichering en gaan hiervoor een sensibiliseringsactie opzetten. We gaan verhuurders aansporen correct te afficheren, zodat boetes vermeden worden en discriminatie op de huurmarkt wordt voorkomen.”