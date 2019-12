Verboden parkeren in Europa-, Vrede- en Rode Kruisstraat wegens werken Ben Conaerts

09 december 2019

Op woensdag 11 december wordt er gewerkt in de Europastraat, Vredestraat en Rode Kruisstraat. De aannemer gaat de schade en de voegen in de weg herstellen met gietasfalt. Om de werken overal goed te kunnen uitvoeren, zal er die dag in deze drie straten een parkeerverbod van kracht zijn.