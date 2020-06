Exclusief voor abonnees Vandaag afgestudeerd, pas in november proclamatiefeest: PTS Boom zwaait afstuderende leerlingen uit Ben Conaerts

30 juni 2020

16u15 0 Boom De laatstejaarsstudenten van PTS Boom namen dinsdag afscheid van hun middelbare school. Door de coronamaatregelen moest de gebruikelijke proclamatie worden uitgesteld. Maar de leerlingen kregen samen met hun diploma en hun rapport wel een ludiek afstudeerzakje naar huis. “Het echte feestje houden we voor dit najaar.”

Het afgelopen schooljaar was voor de leerlingen van PTS Boom op zijn zachtst gezegd speciaal. Ze volgden wekenlang les van thuis uit, moesten hun klasgenoten missen en zagen een deel van hun examens in het water vallen. Ook de feestelijke proclamatie voor de afstuderende leerlingen kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Dus kwamen de studenten dinsdagvoormiddag verspreid hun diploma afhalen, zonder de grote bombarie die normaal met zo’n symbolisch moment gepaard gaat. Al had de school voor iedereen wel een ludiek afstudeerzakje voorzien, met onder meer een USB-stick, een zakje chips, een blikje Fanta en een uitnodiging voor een proclamatiefeest dit najaar.

