Exclusief voor abonnees Van eindeloos hinkelpad tot trollenworkshops: De Schorre werkt activiteitenaanbod uit voor zomervakantie Ben Conaerts

28 juni 2020

16u05 0 Boom Tomorrowland mag dan wel van de kalender zijn geschrapt, het provinciaal recreatiedomein De Schorre heeft nog heel wat ander moois in petto voor de komende zomermaanden. Onder de noemer ‘Hartje zomer’ werd een ruim programma uitgewerkt met allerlei verrassende ‘coronaveilige’ activiteiten. “Samen met je bubbel kan je de hele zomer in De Schorre terecht om je ‘staycation’ helemaal fantastisch te maken”, blikt gedeputeerde voor Recreatiedomeinen Jan De Haes (N-VA) vooruit.

Veel mensen zagen door de coronamaatregelen hun zomervakantie in het water vallen en moeten op zoek naar alternatieven. Daarvoor kunnen ze nog de hele zomer terecht in het provinciale recreactiedomein De Schorre in Boom. Het team van De Schorre heeft de afgelopen weken, met de ondersteuning van Tomorrowland, een uitgebreid activiteitenprogramma in elkaar gebokst voor de komende weken. Onder de naam ‘Hartje Zomer’ wordt uitgepakt met een ruime waaier aan sport- en recreatiemogelijkheden voor het hele gezin.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen