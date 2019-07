Underground feesten op Tomorrowland: “Hoezo dit is een mainstream festival?” Sander Bral

21 juli 2019

12u30 0 Boom Wie denkt aan Tomorrowland ziet automatisch glitterpakken, opblaaspoppen, confetti, niet-functioneel naakt en andere extravagante taferelen voor zich. Op het Core-podium, ergens diep verscholen in het Boomse bos, niks van dat. “Niet iedereen op dit festival staat drie dagen aan Mainstage selfies te nemen.”

Wie het grondplan van Tomorrowland erbij neemt ziet ergens in het hoge noorden een uitstulping liggen. Voorbij het hoofdpodium, achterin de grote groene tent van Atmosphere, brengt een trap je over de backstage diep het bos van De Schorre in. Aan het einde van die trap enkele honderden feestvierders tussen de bomen die er naar Tomorrowland-normen weinig kleurrijk uitzien.

“Tomorrowland is een waardesymbool geworden, zoals het dragen van een duur horloge of in een luxewagen rijden. Mensen komen niet naar hier voor de muziek maar wel om de wereld te laten zien dat ze op het festival zijn geweest. Ik denk zelfs dat sommige bezoekers hun passage op hun curriculum zetten”, lacht één van de feestvarkens in het bos, die niet op de foto wil om zijn punt te bewijzen.

Tomorrowland is een waardesymbool geworden, zoals het dragen van een duur horloge of rijden in een luxewagen. Ik denk zelfs dat sommigen hun festivalpassage op hun cv zetten.

“Maar naast het hoofdpodium, dat er trouwens elk jaar geweldig uitziet, met al zijn glitter en softporno heeft Tomorrowland nog zoveel meer te bieden. Hier zijn een kleine twintig podia waar zoveel muziek te ontdekken valt. Muziek die je op geen enkel ander festival in België kan zien, deejays die nooit geboekt worden in clubs doorheen het jaar.”

“Dáárvoor moet je naar Tomorrowland komen. Niet om de hele dag aan het hoofdpodium te staan waar elke deejay dezelfde platen oplegt. En zeker niet om alles vast te leggen. Recent Tinder nog eens geopend? Elke eerste foto is een selfie op Tomorrowland. De tweede is in de fitness en de derde in een zwembad op vakantie. Maar goed, nu dwalen we af. Feest ze!”