Ubuntu Festival strijkt neer in gemeentelijk park: 8.000 bezoekers verwacht Ben Conaerts

12 september 2019

17u08 0 Boom De grasweide aan de speeltuin in het gemeentelijke park wordt momenteel klaargestoomd voor de volgende editie van het Ubuntu Festival. Daar worden op zaterdag 14 en zondag 15 september zo’n 8.000 bezoekers verwacht.

Al enkele dagen zijn de vrijwilligers van het Ubuntu Festival aan de slag om het grasterrein aan de speeltuin om te vormen tot festivaldomein. Voor het eerst pakt de organisatie uit met drie podia. Op het hoofdpodium mogen onder meer School Is Cool, Internationals en Dynamo Zjosss een feestje bouwen, terwijl er in The Forest – een gezellig podium tussen de bomen – en de gloednieuwe Tipitent kleinere, meer intieme optredens plaatsvinden.

Op zaterdag ploft er een verenigingenmarkt neer op het festivalterrein en kan je deelnemen aan een kubbtornooi, terwijl de jongste bezoekers zich kunnen uitleven op een kinderdisco. Op zondag wordt het terrein ingepalmd door een wereldmarkt en een animatiemarkt met onder meer een geefplein, een rolstoelparcours, een bouwspeelplaats voor kinderen en talrijke workshops. Nieuw is een netwerkevenement rond duurzaamheid op zondagmiddag, met onder meer de Nederlandse architect en auteur Thomas Rau.

Kubbtoernooi

“Met het voorspelde goede weer hopen we om de kaap van de 8.000 bezoekers te kunnen ronden”, zegt woordvoerder Maxime Van Dyck van het Ubuntu Festival. “Het netwerkevenement is met zo’n 110 bezoekers intussen volledig volzet, maar wie zaterdagmiddag om 13.30 uur wil deelnemen aan het kubbtornooi, is nog welkom. We hebben nog plaats voor een tweetal ploegen van zes deelnemers.”

Het Ubuntu Festival begint zowel zaterdag als zondag om 13 uur, de toegang is gratis. Alle informatie is te vinden op de website www.ubuntufestival.be.