Ubuntu Festival geeft opnieuw goed voorbeeld: 200 kilo afval minder dan vorig jaar Ben Conaerts

23 september 2019

Het wereldfestival Ubuntu, dat reeds meermaals door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werd gelauwerd als ‘meest duurzame festival’, heeft met haar jongste editie nog maar eens het goede voorbeeld gegeven. De organisatie kwam dit jaar aan 400 kilogram afval of in totaal of 0,066 kilogram per bezoeker. Dat is in totaal alweer 200 kilogram afval minder dan voor de editie van 2018.

“We zijn heel blij dat onze initiatieven om de afvalberg zo klein mogelijk te houden, hun vruchten hebben afgeworpen”, klinkt het. “We hadden onder meer gekozen voor herbruikbare bordjes en bekers, herbruikbare rekkers en consolbandjes, droogtoiletten, gestructureerde afvalophaling en het vermijden van plastic. We bedanken onze partners en bezoekers om mee te willen gaan in ons verhaal en zo een voorbeeldfestival te zijn op het vlak van duurzaamheid.”