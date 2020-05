Tweede ‘eerste schooldag’ op PTS Boom: leerlingen maken al meteen 30 liter handgel Ben Conaerts

16u49 5 Boom De leerlingen en leerkrachten van PTS Boom hebben al op de dag van de heropening de handen uit de mouwen gestoken. Zij maakten in het eigen labo tubes met desinfecterende handgels.

Net als zovele andere scholen zette het PTS Boom vrijdag de schoolpoorten weer een beetje open. Verspreid over de verschillende weekdagen en campussen gaan er 169 leerlingen terug naar school. Bij de start van de lessen staken de leerlingen Techniek-Wetenschappen en Chemie al meteen de handen uit de mouwen. Zij produceerden 30 liter handgel die de komende weken op school zal worden gebruikt.

Vol enthousiasme

Al bij al is de productie van handgel niet zo moeilijk voor de studenten. Het enige wat ervoor nodig is, is lysine, alcohol en zuurstofwater. Maar directeur Arnold Callay prijst het enthousiasme van de scholieren en hun leerkrachten. “Enerzijds worden met dit project essentiële leerdoelen uit het vakgebied Chemie gerealiseerd, anderzijds geven ze aandacht aan de bezorgdheden rond veiligheid.”

“Het is mooi om te zien dat het initiatief op veel enthousiasme kan rekenen”, vindt ook gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens (N-VA). “In september wordt dit zeker herhaald met de leerlingen uit Chemie en Techniek-Wetenschappen, maar ook met de nieuwe richting Chemische Procestechnieken waarmee PTS in september 2020 van start gaat.”