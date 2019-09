Tweedaagse cursus over duurzaam bouwen in Ecohuis Ben Conaerts

19 september 2019

15u06 0 Boom Op zaterdag 21 en 28 september kan je in Ecohuis ’t Kleibrood een tweedaagse cursus volgen over duurzaam en energiezuinig bouwen.

Fluvius en Dialoog ontwikkelden samen een tweedaagse cursus waarin je alles te weten komt over duurzaam en energiezuinig bouwen of verbouwen. “Voorkennis is niet nodig”, klinkt het. “We overstelpen cursisten niet met moeilijke technische termen, maar spreken jouw taal. Je ontdekt aan de hand van praktijkvoorbeelden de voor-en nadelen van materialen en technieken. De informatie komt uitstekend van pas bij gesprekken met architecten, bouwfirma’s en vertegenwoordigers van bouwmaterialen.”

De cursus vindt plaats op zaterdagen 21 en 28 september in Ecohuis ’t Kleibrood. Deelname is gratis, maar je moet inschrijven via ecohuis@boom.be of tel. 0473 23 39 89.