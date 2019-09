Twee nieuwe buurtinformatienetwerken (BIN) uit de startblokken Ben Conaerts

04 september 2019

Boom krijgt er twee nieuwe buurtinformatienetwerken bij. Het BIN Campus behelst de zone tussen de Velodroomstraat, Beukenlaan, Gevaertlaan en Van Leriuslaan en wordt gecoördineerd door Luc Van Camp. Het BIN Boom Park omvat de zone tussen de Van Leriuslaan, Beukenlaan ’s Herenbaan en de Kerkhofstraat en wordt gecoördineerd door Tom Suykens. Het reeds bestaande BIN Heypleck wordt dan weer uitgebreid met de wijk De Schomme.

Een BIN is een georganiseerde vorm van samenwerking tussen de politie en de bewoners van een afgebakende buurt, waarin informatie-uitwisseling centraal staat.

“In mei werd een infovergadering georganiseerd voor alle inwoners met een voorstel om heel Boom in te delen in mogelijke BIN-zones. Uiteraard is hiervoor de medewerking van de burgers zelf nodig die een coördinator moeten aanstellen. Uit deze infovergadering zijn er een aantal burgers opgestaan om een BIN op te richten”, aldus burgemeester Jeroen Baert (N-VA).

Het protocol voor de oprichting van de twee nieuwe buurtinformatienetwerken werd door korpschef Peter Muyshondt en burgemeester Jeroen Baert (N-VA) samen met de aangestelde coördinatoren ondertekend. Het protocol wordt nu opgestuurd naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter goedkeuring.