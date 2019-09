Twaalf uur baantjes zwemmen levert 8.000 euro op: “Ongelooflijk succes, maar we gaan dit nog wel even voelen” Ben Conaerts

22 september 2019

13u15 0 Boom De ‘Swim for Life’ in het openluchtzwembad van Boom heeft minstens 8.000 euro opgeleverd voor Kom op tegen Kanker. Op twaalf uur tijd werden er zaterdag meer dan 5.000 baantjes gezwommen, goed voor een afstand van ongeveer 41 kilometer.

Bram Broothaers en Conor Lanoizelé hadden iedereen opgeroepen om zaterdag in het openluchtzwembad baantjes te komen zwemmen voor Kom op tegen Kanker. Wie zelf wilde zwemmen, kon dat doen voor 0,5 euro per baantje. Wie iemand anders wilde inschakelen, betaalde 1 euro per baantje. Het initiatief was een schot in de roos, want er werd op twaalf uur tijd voor liefst 8.000 euro bij elkaar gezwommen.

“We kunnen alleen maar heel tevreden zijn met de steun die we gekregen hebben”, zegt Bram. “Bij dat bedrag van 8.000 euro moeten we nog de opbrengst van de consumpties tellen. Dus we hopen om uiteindelijk op ongeveer 10.000 euro uit te komen, een ongelooflijk succes.”

Het duo heeft zelf ook behoorlijk wat tijd in het zwemwater doorgebracht. “Ik heb 150 baantjes gezwommen, Conor heeft er 325 gedaan”, zegt Bram. “Ik heb het allemaal wat kunnen spreiden over twaalf uur en heb gezwommen in stukken van 30 à 40 baantjes. Maar Conor heeft de laatste 40 minuten nog 50 baantjes voor zijn rekening genomen. Dat gaat hij nog wel even voelen.” (lacht)

Bram en Conor sluiten niet uit dat het initiatief volgend jaar een vervolg krijgt. “Als je ziet wat dit teweeg heeft gebracht, hebben we wel goesting om volgend jaar een tweede ‘Swim for Life’ te houden. Maar dat zullen we later wel zien. Eerst staan ons de komende weken nog een aantal loopevenementen wachten. Ook daar laten we ons sponsoren voor Kom op tegen Kanker.”