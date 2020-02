Turnkring Volharding verkoopt vlaaien Ben Conaerts

24 februari 2020

13u22 0 Boom Turnkring Volharding is weer van start gegaan met zijn jaarlijkse vlaaienverkoop.

Volharding verkoop ieder jaar vlaaien om geld in het laatje te brengen voor haar afdeling. Ook nu kan je weer een bestelling plaatsen bij de leden van de turnkring. Op het menu staan appelvlaai, nougatinne, kersenvlaai, rijstvlaai en abrikozenvlaai. Wie niet dol is op vlaai, kan ook vier eclairs bestellen. De kostprijs bedraagt 7 euro per vlaai. De bestellingen worden geleverd op maandag 30 maart.

Een bestelling plaatsen kan via andyjanssens@proximus.be.