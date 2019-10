Try-out van ‘Closer’ in Boomse Schouwburg Ben Conaerts

04 oktober 2019

Op vrijdag 11 oktober kan je in de Boomse Schouwburg naar de try-out van het toneelstuk ‘Closer’ komen kijken. ‘Closer’, dat ook reeds werd verfilmd met onder meer Julia Roberts en Jude Law, gaat over vier mensen die op zoek zijn naar de liefde en vechten voor én tegen hun gevoelens. In de cast herken je onder meer Roel Vanderstukken en Katrien De Becker.

De opvoering vindt plaats om 20.15 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 10 euro en zijn te koop via de website www.desteigerboom.be.