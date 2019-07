Trollenbos in De Schorre drie weken afgesloten voor Tomorrowland Ben Conaerts

12 juli 2019

Het trollenbos van kunstenaar Thomas Dambo in De Schorre zal vanaf maandag 15 juli tot en met zondag 4 augustus niet meer toegankelijk zijn omwille van Tomorrowland. Wie de indrukwekkende houten beelden wil komen bezichtigen vóór het festival, heeft dit weekend dus de laatste kans.

Het trollenbos is op dit moment nog toegankelijk via het buurtparkje in de Sint-Katelijnestraat. Je kan vijf trollen én de magische uitkijktoren bezoeken. Eén trol bevindt zich op het deel van het domein dat niet langer toegankelijk is.

Voor mensen die met de auto komen, is parking voorzien op de terreinen van Bevepal nv in de Kapelstraat. Van daaruit is de wandelroute van één kilometer naar het trollenbos aangeduid. Deze parking is geopend tussen 10 en 18 uur. In het bos zelf is geen signalisatie voorzien, op vraag van de kunstenaar zelf. Het is immers de bedoeling dat je echt op zoektocht gaat.

Meer info is te vinden op de website www.deschorre.be.