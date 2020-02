Treinverkeer Boom-Antwerpen gehinderd door schade aan bovenleiding in Schelle Toon Verheijen

04 februari 2020

09u35 0

Het treinverkeer tussen Boom en Antwerpen-Berchem is dinsdagmorgen in de war gestuurd door schade aan een bovenleiding in Schelle. Ook verschillende overwegen zijn afgesloten wat plaatselijk voor verkeershinder kan zorgen. De NMBS legt vervangbussen in.

🚆 Door een storing aan de bovenleiding van Infrabel in Schelle is er hinder tussen Antwerpen en Boom.



⚠️ Er rijden op dit moment geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Boom.



ℹ️ Er rijden vervangbussen #NMBS pic.twitter.com/AeLtIJ2e7E NMBS(@ NMBS) link