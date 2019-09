Toneelstuk voor Boomse 55-plussers Ben Conaerts

11 september 2019

16u11 0 Boom De Boomse 55-plussers kunnen op maandag 16 september in het Feestpaleis gaan kijken naar ‘Geluk op grootmoeders wijze’. Dat is een ludiek toneelstuk voor en door senioren, met tips over geestelijke gezondheid.

Een groepje bevriende senioren houdt wekelijks hun bijeenkomst in een cafeetje. Aan de hand van de tips uit de ‘Fit in je hoofd’-campagne pakken ze hun eigen geestelijke gezondheid aan.

Het toneelstuk vindt plaats van 14 tot 17 uur in het Feestpaleis. De toegang is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven. Dat kan via info@wzcdenbeuk.be of onthaal@boom.be.