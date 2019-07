Tomorrowlandgangers worden ondergedompeld in Antwerpse diamantsector Ben Conaerts

16 juli 2019

17u39 0 Boom Voor ze naar het festival afzakken, staat er voor vele buitenlandse Tomorrowlandgangers nog een bezoekje aan een Belgische stad op het programma. Met de ‘Belgian Journey’-formule laat Tomorrowland hen op donderdagen 18 en 25 juli kennismaken met Gent, Brugge, Brussel of Antwerpen. In die laatste staat er onder meer een rondleiding in het diamantmuseum op het programma.

“We slaan opnieuw de handen in elkaar met Tomorrowland om de festivalgangers een unieke ervaring te bezorgen”, zegt woordvoerster Margaux Donckier van Antwerp World Diamond Centre (AWDC). “Dit jaar vieren we 100 jaar briljant, de bekendste en bestverkochte slijpvorm van diamant ter wereld. Om dat te vieren, laten we 57 bekende mensen elk een van de 57 facetten van zo’n briljant slijpen. Aangezien Tomorrowland ook zo’n Belgisch icoon is, krijgen enkele Tomorrowlanders de kans om ook een facet voor hun rekening te nemen.”

Verder zullen ze tijdens hun bezoek diamant leren slijpen, diamant leren valueren en krijgen ze een workshop juwelenontwerp. Eén Tomorrowlander maakt ook kans om met een diamant naar huis te gaan, als hij de echte diamant in zijn glas vindt bij het drinken van een ‘diamond cocktail’.