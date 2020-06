Tomorrowlandbrug of Sint-Bernardusabdij op je T-shirt? Kevin (35) lanceert kledinglijn die Rupelstreek promoot Ben Conaerts

05 juni 2020

17u00 0 Boom Lopen we binnenkort allemaal rond met een hoodie, een petje of een T-shirt van de Rupelstreek? Als het van Kevin Sels (35) afhangt wel. De Hobokenaar ontwikkelde een kledinglijn die de monumenten en gebouwen van de regio in de kijker zet. “We mogen allemaal wat meer fierheid hebben als het over de Rupelstreek gaat.”

De Rupelstreek moet momenteel qua bekendheid nog onderdoen voor pakweg de Vlaamse Ardennen, de Haspengouw of het Pajottenland. Maar als het van Kevin Sels afhangt, komt daar binnenkort verandering in. De Hobokenaar liet zich inspireren door zijn liefde voor de regio om een gloednieuwe, modieuze kledinglijn te ontwikkelen: RupelDesign. De rode draad in de collectie is de skyline van de Rupelstreek, waarin de bekendste monumenten van alle Rupelgemeenten werden verwerkt.

Scheve kerktoren

Je herkent in de skyline – een ontwerp van Kevin zelf – onder meer de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem, de scheve kerktoren van Schelle, de Tomorrowlandbrug in De Schorre in Boom en het oorlogsmonument in Rumst. “Ik heb momenteel bewust gekozen voor de monumenten en de gebouwen waarvan ik het design het mooist vind. In een volgende fase kunnen natuurlijk nog andere gebouwen en monumenten aan bod komen”, blikt Kevin vooruit.

Troeven

“RupelDesign is voor mij een heel persoonlijk project. Ik woon momenteel dan wel in Hoboken, ik heb mijn jeugd aan de Rupel doorgebracht en ken er veel mensen. Door de coronacrisis hebben het toerisme, de horeca en de lokale economie ook hier een flinke terugval gekregen. Dat was voor mij de aanleiding om mijn geboortestreek met al zijn troeven te promoten. Ik vind dat we allemaal wat meer fierheid mogen hebben als het over de Rupelstreek gaat en RupelDesign geeft de kans om die fierheid ook uit te dragen.”

Zomerbars

Hoewel RupelDesign pas van start is gegaan, is het aanbod nu al bijzonder uitgebreid. T-shirts, hoodies, petjes, mokken, tasjes, rompertjes, mondkapjes, tot zelfs bandana’s voor honden: allemaal zijn ze verkrijgbaar met daarop de Rupelse skyline. Voorlopig zijn de producten enkel te koop via de webshop van RupelDesign, al wil Kevin zijn kleding ook fysiek aan de man kunnen brengen. “Hopelijk kan ik met een verkoopsstand aanwezig zijn op een van de zomerbars in de streek. Ook voor andere samenwerkingen sta ik steeds open.”

Alle info is te vinden op de website www.rupel-design.be.



