Tomorrowland verrast ‘buren’ met een bloemetje: “Bedankt voor 15 jaar gastvrijheid” Ben Conaerts

31 juli 2019

17u50 4 Boom De directe ‘buren’ van Tomorrowland hebben woensdag een geschenk gevonden aan hun voordeur: een potje met een zonnebloem.

Het begeleidende briefje wees uit dat het ging om een geste van de festivalorganisatie. “Dit bloemetje is als dank voor de gastvrijheid van de afgelopen 15 jaar”, luidde het. In de buurt wordt het kleine gebaar danig op prijs gesteld. “Het is altijd leuk om de deur open te trekken en verrast te worden door een bloemetje. Een heel mooi gebaar”, aldus de buurtbewoners.