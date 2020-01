Tomorrowland trakteert rusthuisbewoners op spetterend feestje: “Er dansen mensen mee die anders amper kunnen stappen” Ben Conaerts

18u28 28 Boom Omdat de bewoners van woonzorgcentrum Den Beuk al twee jaar op rij het buurtfeest van Tomorrowland hadden moeten missen, kwam Tomorrowland woensdagnamiddag naar hén. Het dancefestival trakteerde de senioren op een spetterend feestje in ware Tomorrowlandstijl, met dj’s, decoratie en dansers. Maar met voor één keer niet de beats van Dimitri Vegas & Like Mike, maar evergreens van Will Tura en Laura Lynn.

Voor de bewoners van woonzorgcentrum Den Beuk is het buurtfeest van Tomorrowland telkens het hoogtepunt van het jaar. Samen met duizenden andere buurtbewoners kunnen ze dan zelf even de magische Tomorrowlandsfeer komen opsnuiven. Alleen staken de weergoden twee jaar op rij stokken in de wielen: bloedheet was het, en dus verkoos het woonzorgcentrum om thuis te blijven. Maar uitstel is geen afstel: zo’n half jaar na het gemiste buurtfeest kwam Tomorrowland gewoon zelf naar Den Beuk. Op initiatief van het buurthuis trakteerde de organisatie de bewoners woensdagnamiddag op een spetterend feestje. De taverne van het rusthuis werd voor de gelegenheid omgetoverd tot stomende feesttempel met decoratie, dansers en dj’s. Alleen weerklonk er geen Dimitri Vegas & Like Mike, maar Will Tura, Johan Verminnen en Laura Lynn.

Wereldkaart

“Ik vind dit echt prachtig”, zegt de 85-jarige Etienne Maes. “Net zoals alles van Tomorrowland eigenlijk. Natuurlijk spelen ze vandaag meer de muziek van onze tijd, maar de muziek van Tomorrowland kan ik ook wel appreciëren.” Etienne woont al twaalf jaar in Den Beuk en is er misschien wel een van de grootste Tomorrowlandfans. “Ik vond het zo jammer dat we niet naar het buurtfeest konden gaan”, zegt hij. “Ik heb al verschillende keren Tomorrowland bezocht en het is altijd opnieuw een fantastische belevenis. Die podia zijn ongelooflijk, je komt ogen tekort om alles te kunnen bewonderen. Tomorrowland zet onze gemeente echt op de wereldkaart, hé. De mensen weten misschien niet waar België ligt, maar Boom kennen ze wel. Dankzij Tomorrowland.”

Goede oefening

Net als op het voorbije buurtfeest waren het de leerlingen van de dj-klas van de Academie van Bornem die de platen kwamen draaien. Met wat hulp van hun leerkrachten Gunter Van Ranst en Vincent Cloots weliswaar. “We zijn hier met zes leerlingen tussen de 9 en 13 jaar”, zegt Gunter. “Veel van die gasten waren nog niet geboren toen deze muziek werd uitgebracht. Dus hebben wij een aantal platen geselecteerd die zij moeten mixen. Voor hen is het een goede oefening om te leren hoe ze zich moeten aanpassen aan het publiek.”

“Ik vind het wel leuk om al die oudere mensen uit de bol te zien gaan”, glimlacht Arne ‘DJ Arnex’ Lenaerts (11) uit Bornem. ”Maar als ik eerlijk ben draai ik toch liever op het buurtfeest van Tomorrowland. Daar kan ik meer mijn eigen muziek laten horen en ben je omgeven door meer mensen. Ik luister vooral graag naar Martin Garrix en Dimitri Vegas & Like Mike. Ik hoop om net als zij ooit eens écht op Tomorrowland te kunnen staan.”

Meer dan waardig alternatief

Den Beuk-directrice Sarah Boddaert stond met grote ogen te kijken naar de drukte op de dansvloer. “We zien hier mensen meedansen die anders met moeite door de gang kunnen wandelen”, merkt ze. “We hopen natuurlijk dat het tijdens het buurtfeest dit jaar koeler weer is en dat we opnieuw naar Tomorrowland kunnen afzakken. Maar als dat opnieuw niet zou lukken, dan is dit duidelijk een meer dan waardig alternatief. Hier bereik je een pak meer mensen mee, ook de mensen die niet mobiel genoeg zijn om de verplaatsing naar De Schorre kunnen maken. De plaatsen die we voor vandaag hadden voorzien, waren bijna zo snel volzet als Tomorrowland zelf. Maar we hebben de toegang niet strikt gecontroleerd en iedereen die het wenste, is mee een feestje kunnen komen bouwen.”