Tomorrowland schenkt na reuzentrollen ook loungestoelen aan De Schorre: “Als ze in de smaak vallen, volgt er zeker uitbreiding” Ben Conaerts

12 juli 2020

14u49 0 Boom Na de trollen van kunstenaar Thomas Dambo geeft Tomorrowland een nieuw geschenk aan de buurtbewoners en bezoekers van De Schorre: 200 loungestoelen die verspreid over het recreatiedomein worden verplaatst en vrij kunnen worden gebruikt. De eerste dertig exemplaren zijn intussen al afgeleverd.

Wie dezer dagen door De Schorre wandelt, heeft ze mogelijk al gespot: de kleurrijke loungestoelen met achterop het logo van ‘Love Tomorrow’. Ze zijn her en der terug te vinden op het terrein en kunnen vrij worden gebruikt en verplaatst om even uit te rusten op een plekje naar keuze. Het gaat om een geschenk van het dancefestival Tomorrowland, dat vorig jaar ook al zeven gigantische trollen liet bouwen in De Schorre.

“We zijn vorig jaar beginnen nadenken hoe we de bezoekers van De Schorre op een leuke en gezellige manier in het recreatiedomein konden laten verpozen”, zegt Ivo Corbeels, ombudsman van Tomorrowland. “Het idee van de verplaatsbare loungestoelen hebben we gehaald uit parken in het buitenland. Vervolgens hebben we de hulp kunnen inroepen van de lasafdeling van Sjabu Puurs, die bereid was de stoelen te maken.”

Dopjes van PET-flessen

Het resultaat is er nu dus: de eerste dertig van in totaal 200 stoelen zijn intussen verspreid over De Schorre verplaatst. Leuk detail: de dopjes onder de stoelen zijn gemaakt van PET-flessen van de voorbije editie van Tomorrowland. Voorlopig gaat het enkel om stoelen van één persoon, maar er worden ook ligstoelen en stoelen voor twee personen voorzien. Die worden ten vroegste in de loop van volgend jaar verwacht.

“We beperken ons voorlopig tot dertig stoelen om te kijken hoe de buurt op het initiatief reageert”, legt Corbeels uit. “Als de loungestoelen in de smaak vallen, volgt er zeker een uitbreiding. We rekenen erop dat alles blijft staan en onbeschadigd blijft. Recent is een van de houten trollen al het mikpunt geweest van vandalisme. We willen absoluut vermijden dat zoiets opnieuw gebeurt en hopen dat de buurt mee een oogje in het zeil houdt.”