Tomorrowland opnieuw verkozen tot beste festival ter wereld Ben Conaerts

01 april 2020

16u19 0 Boom Tomorrowland is bij de uitreiking van de International Dance Music Awards opnieuw in de prijzen gevallen als beste festival. Het is al de zevende keer dat het dancefestival die titel in de wacht sleept.

De International Dance Music Awards, de Oscars van de muziekindustrie zeg maar, kregen opnieuw een Belgisch tintje. Tomorrowland viel in de prijzen en mag zich opnieuw ‘Best Festival’ noemen. En dat is niet de eerste keer: ook in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 én 2019 werd het festival verkozen tot beste ter wereld.

Naast Tomorrowland mochten ook Dimitri Vegas & Like Mike een prijs ontvangen. De dj-broers uit Willebroek behaalden de award in de categorie ‘Beste male artist in dance/electronic’. Ook in 2014, 2015 en 2016 gingen ze al met die hoofdprijs aan de haal.

De winnaars werden deze editie door de uitbraak van het coronavirus via de sociale media bekendgemaakt, maar dat kon de pret niet drukken. “Supercool, opnieuw een mooie erkenning”, reageert Dimitri Vegas. “Ik heb hier thuis - in zelfquarantaine - een fles gekraakt met mijn vrouw Anouk om de award te vieren. En ook met Mike geskypet uiteraard.”