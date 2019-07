Tomorrowland opnieuw in het teken van ‘The Book of Wisdom’ Ben Conaerts

15 juli 2019

16u32 0 Boom Het thema voor de vijftiende editie van Tomorrowland wordt ‘The Book of Wisdom’. Daarmee grijpt het festival terug naar zijn thema van 2012.

“Toch wordt het niet zomaar een herhaling van toen”, klinkt het bij de organisatie. “We maken een update van de versie, een ‘next level’ als het ware. Het concept zal daarbij veel dieper uitgewerkt zijn. Het ‘Book of Wisdom’ is een boek dat alles stuurt, een kracht die de verhalen beschermt en overziet. Het is een verhaal waarin de andere verhalen uit de wereld en Tomorrowland aan bod zullen komen. Het ruime thema laat toe dat er teruggeblikt kan worden op de geschiedenis en de voorbije edities van het festival.”

De afgelopen weken kregen alle bezoekers van het festival samen met hun bracelet ook nog een fysiek exemplaar van ‘The Book of Wisdom’ toegestuurd. Het boek telt 160 pagina’s en werd geïllustreerd door de Belgische artiest Patrick Cornelis.