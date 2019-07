Tomorrowland: ook een feestje voor fijnproevers Ben Conaerts

17 juli 2019

15u21 0 Boom Op Tomorrowland verzamelen niet alleen festivalgangers van over alle uithoeken van de wereld, je kan er ook proeven van alle smáken van de wereld. ‘The People of Tomorrow’ kunnen deze editie opnieuw gaan tafelen in verschillende pop-uprestaurants op unieke locaties.

Nieuw is de aanwezigheid van Mesa, het restaurant dat Tomorrowland in het najaar van 2018 opende in de Kloosterstraat in Antwerpen. Op het festival kan je het restaurant vinden in de tent vlak naast de ingang van de Cage Stage.

Verder is er onder meer het grillrestaurant Brasa en het restaurant Aperto, met een magisch zicht op het hoofdpodium. Bij B-EAT kan je dan weer tafelen in een heuse clubsfeer: bekende dj’s zorgen er voor de beats, terwijl chefs naast de decks gerechten dresseren. Het meest tot de verbeelding sprekend is wellicht de Secret Resto, een restaurant verborgen in het hoofdpodium, met plaats voor slechts twaalf gasten. De keukenbrigade wordt er aangestuurd door Nick Bril, bekend van The Jane, en de opbrengst gaat integraal naar de Tomorrowland Foundation.